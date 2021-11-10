Санкт-Петербург, 11 ноября, 2021, 00:20 — ИА Регнум. В честь 200-летия со дня рождения великого русского писателя Федора Достоевского 11 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге состоится возложение цветов к могиле литератора и мыслителя, пройдут международная конференция, экскурсия, выставка и спектакль. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Северной столицы.

Федор Достоевский в 1876 году

11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. По традиции в этот день будет организовано памятное мероприятие с возложением цветов к могиле писателя в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры. В 9 часов утра в соборе Владимирской иконы Божией Матери, прихожанином которого был Достоевский, совершат торжественное поминовение писателя.

В 10 часов утра с автобусной остановки «Кирочная улица» (Суворовский проспект, 63 лит. З) начнет свой маршрут брендированный городской автобус с изображением портрета Достоевского.

В 10:30 в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН состоится открытие XLVI Международной конференции «Достоевский и мировая культура», которая в этом году будет посвящена не только юбилею со дня рождения писателя, но и 50-летию петербургского Музея Достоевского.

«В конференции примут участие литературоведы и научные сотрудники музеев из многих городов России, а также из Италии, Германии, Венгрии, США и Казахстана. Мероприятия конференции также пройдут в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского и СПбГУ», — рассказали в ведомстве.

В Президентской библиотеке проводится цикл лекций, посвящённый 200-летию со дня рождения великого писателя. Библиотека хранит в своей коллекции оцифрованные экземпляры редких изданий: «Дневник писателя за 1877 г.» (1878), «Воспоминания А. Г. Достоевской» (1925), письма жены писателя, а также авторефераты современных диссертаций и видеоматериалы.

В пятницу, 12 ноября, в 17:00,в шести залах первого этажа Михайловского замка состоится открытие межмузейного выставочного проекта «Два века Достоевского». Зрители увидят экспозицию, посвященную шести темам, тесно связанным с Достоевским: Петербург, «Преступление и наказание», Европа, Романы («Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»), Двери флорентийского баптистерия, Крест.

«В экспозиции будут представлены картины, многие из которых упоминаются в романах Федора Михайловича, подлинные вещи писателя, книги, портреты, первые издания произведений», — отметили в комитете по культуре.

Кроме того, к юбилейной дате театры Петербурга приурочили премьеры и специальные показы спектаклей по произведениям Достоевского. Так, 11 ноября на Малой сцене Молодежного театра на Фонтанке состоится спектакль «Идиот.2012» — постановка Семёна Спивака. После показа все желающие смогут остаться на творческую встречу с создателями спектакля. Видеозапись мероприятия будет доступна в социальных сетях театра.

В этот же день на Малой сцене театра «Мастерская» покажут спектакль «Преступление и наказание. Девять дней Родиона Романовича Раскольникова», решенный Андреем Гаврюшкиным в формате моноспектакля. В роли Родиона Раскольникова — Фёдор Климов. 12 и 13 ноября в театре покажут премьеру нынешнего сезона — спектакль «Петруша, сын ли ты мой?» по мотивам романа Достоевского «Бесы», режиссера Роман Габриа.

Театральная мастерская «АСБ» представляет новый проект «8 из числа 7, или 7 дней с Идиотом». С 11 ноября по 4 декабря на разных площадках города сыграют 11 пьес Клима, созданных по мотивам романа «Идиот», в постановке Алексея Янковского. Цикл строится по принципу Евангелий, написанных от лица разных персонажей романа. Вход на все мероприятия проекта бесплатный, по предварительной регистрации на сайте.

12 ноября на Малой сцене Театра имени Ленсовета покажут премьеру сезона — «Шутки Достоевского». В основе спектакля Марии Романовой — рассказы «Скверный анекдот» и «Чужая жена и муж под кроватью». В ролях: народные артисты России Сергей Мигицко и Евгений Филатов. 12 и 13 ноября в Небольшом драматическом театре покажут спектакль выпускников Льва Борисовича Эренбурга в БИИЯМС (2011 год) во главе с педагогом, актером и режиссером Вадимом Сквирским «Преступление и наказание». 14 ноября в НДТ покажут спектакль Льва Эренбурга «Братья Карамазовы».

25, 26 и 28 ноября театр «Суббота» представит премьеру спектакля «Родькин чердак» по мотивам романа «Преступление и наказание». Анализ «наполеоновской» идеи Раскольникова будет осуществлен средствами современного искусства, сайт-специфик эффектами, возможностями театра кукол в соединении с классической техникой психологического театра. Режиссер — Владислав Тутак.