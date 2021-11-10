Москва, 10 ноября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Заседание Парламентского собрания Союза Белоруссии и России пройдет 2 декабря, это будет первый визит председателя Госдумы после выборов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«На заседании Парламентского собрания мы обсудим организационные вопросы, реализацию решений Высшего госсовета Союзного государства, ожидаем выступление госсекретаря Мезенцева. Также обсудим двойные стандарты со стороны европейских стран по отношению к беженцам, которые находятся на территории Белоруссии», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также, по его словам, Совет Думы утвердил состав депутации в Парламентском собрании Союза двух стран.

«В неё войдут 24 депутата из 36 представителей Федерального собрания. Войдут представители всех фракций, уважаемые депутаты, имеющие опыт, представляющие регионы, граничащие с Белоруссией, а также председатели комитетов, профиль которых соответствует программам, утвержденным Высшим госсоветом Союзного государства», — отметил спикер Госдумы.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает 28 союзных программ, одобренных в сентябре, а также основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы. Кроме того, лидеры государств приняли Военную доктрину Союзного государства и Концепцию миграционной политики двух стран.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Вместе с тем ситуация на границе Белоруссии с европейскими странами накаляется.

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