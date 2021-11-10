Псков, 10 ноября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Псковской области спасли молодую мать, которая не хотела госпитализации, несмотря на выявленный во время беременности коронавирус. Врачи боролись за ее жизнь более двух месяцев и смогли спасти женщину и ребенка. Об этом 10 ноября сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

Pixabay.com Беременная женщина

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В середине сентября 32-летняя беременная пациентка поступила в больницу с подтверждённым коронавирусом, но спустя четыре дня написала отказ от госпитализации. 18 сентября она вновь поступила в больницу, но уже с 60% поражения легких и была помещена в реанимацию. Вскоре у нее случились преждевременные роды, на 32-й неделе на свет появилась здоровая девочка весом 1,5 кг. Врачи смогли ее выходить, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

А вот за жизнь матери псковские врачи боролись вместе с коллегами из института Кулакова более двух месяцев. Всё это время женщина находилась на неинвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В настоящий момент мать находится в городской больнице на реабилитации.

«Мы преодолели длинный путь. Финальное КТ, после поступления, показывало 100% поражение легких, — отметила Повторейко. — Это редчайший случай».

Всего за время пандемии 120 беременных женщин в Псковской области попали в больницу с коронавирусом. Чаще всего роды у таких женщин происходят раньше срока. Женщины рожают в Псковском перинатальном центре, затем пациенток переводят в инфекционный стационар, а ребенок попадает в детскую областную больницу. В месяц происходит 5−6 таких родов.

Все умершие от COVID-19 беременные женщины в регионе не были вакцинированы сообщила Анастасия Повторейко.