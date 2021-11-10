Эль-Камышлы, Сирия, 10 ноября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Город Эль-Камышлы (провинции Хасеке, Сирия) подвергся обстрелу со стороны ВВС Турции 10 ноября, передаёт Al Hadath.

@Peta_de_Aztlan Взорванный автомобиль

По данным курдских источников, обстрел вёлся при помощи беспилотника: удар пришёлся на жилой квартал — по автомобилю, в котором находились люди — вероятно, члены одной семьи. Никто из них не выжил.

По мнению курдов, турками планировалось уничтожить представителя «Сил демократической Сирии» (курдская организация), но его в автомобиле на момент удара не было.