Москва, 10 ноября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Самолёты-разведчики НАТО существенно активизировали свои полеты у границ РФ в Черноморском регионе за последние сутки, сообщает 10 ноября Министерство обороны России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Российские Вооруженные Силы продолжают непрерывное наблюдение и отслеживание обстановки в Черноморском регионе. За прошедшие сутки разведывательная авиация стран НАТО существенно увеличила интенсивность полетов у границ Российской Федерации в Черноморском регионе», — указано в сообщении.

В частности, 9 ноября над Черным морем радиотехническими средствами ВКС России сопровождался самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США, а за сутки в этих районах были засечены три самолёта-разведчика стран НАТО.

Кроме того, в воздушном пространстве Украины возле границ России курсировал самолет-разведчик США U-2.