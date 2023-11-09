Архангельск, 10 ноября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 449 больных ковидом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Cdc.gov Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Среди новых заболевших — 178 архангелогородцев, 87 жителей Котласа, 78 северодвинцев, 13 жителей Вилегодского округа. Случаи заболевания выявлены также в Котласском, Няндомском, Устьянском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 38 058 случаев COVID-19.