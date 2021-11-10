Москва, 10 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов ЕС с Белоруссией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран — членов Евросоюза с Минском», — говорится на сайте Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. В Польше опасаются, что они могут начать массовый штурм границы с целью незаконного проникновения на территорию ЕС.