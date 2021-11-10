Бишкек, 10 ноября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. «Росэксимбанк» готов выделить Российско-Киргизскому фонду развития $200 млн (14 млрд 257 млн рублей) на совместное финансирование проектов в Киргизии. Об этом заявил председатель РКФР Артем Новиков на заседании деловой миссии российских компаний 10 ноября.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

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По его словам, глава «Росэксимбанка» Азер Талыбов ранее сообщил об усилении сотрудничества между банком и фондом.

«Недавно мы договорились о том, что в течение 2022 года «Росэксимбанк» готов дополнительно, без учета текущих ресурсов Российско-Киргизского фонда развития предоставить дополнительные деньги. Теперь мы ждем от киргизских предпринимателей их проекты», — подчеркнул Новиков.

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