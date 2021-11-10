Гавана, , 14:39 — REGNUM Власти США выделяют миллионы долларов на внутреннюю подрывную деятельность на Кубе, призывая к гражданскому неповиновению, анархии и хаосу. С осуждением этой деятельности выступили более 200 деятелей, подписавших петицию, опубликованную кубинским правительством.

США и Куба En.wikipedia.org

Подписанты отметили, что для выполнения этой задачи американская исполнительная власть рассчитывает на «соучастие крупной корпоративной прессы», а также на «отдельных лиц, которые, в основном из Флориды, организовали кампании, призывающие к насильственным протестам на улицах с целью свержения кубинского правительства».

Кроме того, в документе отмечается, что внутри острова существуют группы и «отдельные лица, чувствующие поддержку и защиту со стороны Вашингтона», которые, пользуясь «сложной экономической ситуацией из-за блокады (ситуация усугубляется COVID-19, как и во всех других странах), призывают к подрывным демонстрациям» с единственной целью свержения существующей политической системы Кубы.

Подписанты напомнили, что с юридической точки зрения эти действия осуществляются вопреки кубинским законам, «которые запрещают любые нападки на действующую политическую систему, что логично во всех государствах мира» — тем более, когда к этому подстрекает иностранная держава.

В этой связи они указали правительству США на то, что Куба никогда не осуществляла «действий против безопасности страны, тем более не вмешивалась в ее внутренние дела и не призывала граждан США к подрыву установленного порядка, несмотря на многочисленные и серьезные внутренние социальные проблемы этой мировой державы».

По всем этим причинам они потребовали от Вашингтона «прекратить бесчеловечную блокаду Кубы и остановить свои попытки дестабилизировать ситуацию в стране», целью которых является не что иное, как «удушение кубинской экономики и причинение страданий населению, чтобы оно восстало против революционного правительства».

Среди подписавшихся — экс-президент Бразилии Дилма Русеф, экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа, экс-президент Гондураса Хосе Мануэль Селайя, экс-президент Колумбии Эрнесто Сампер, лауреат Нобелевской премии мира Адольфо Перес Эскивель, философы Джанни Ваттимо и Фернандо Буэн Абад, бразильский певец Чико Буарке и теолог Леонардо Бофф.

Коммюнике также подписали десятки министров, депутатов, сенаторов и дипломатов из различных стран Европы и Латинской Америки, а также журналисты, ученые, юристы, писатели, художники, кинематографисты, а также представители мира спорта, такие как Сесар Луис Менотти, бывший тренер сборной Аргентины по футболу.