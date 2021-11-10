Одинцово, Московская область, 10 ноября, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 10 ноября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 210 человек. Следом за Одинцово идут Химки, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 208 человек. На третьем месте расположились Мытищи, где COVID-19 диагностировали у 189 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2649 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 10 ноября в четырех городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.