Симферополь, 10 ноября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Хлопок газа произошёл в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Симферополе днём 10 ноября, об этом сообщила прокуратура региона. В связи с инцидентом надзорным ведомством организована проверка.

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«По предварительным данным, сегодня, 10 ноября 2021 года, в квартире, расположенной на пятом этаже дома № 5 по ул. Лермонтова произошел хлопок газа, пострадавших нет, имущество иных жилых помещений не пострадало», — уточнили в прокуратуре.

Причиной хлопка предварительно названа неосторожность собственника квартиры при использовании газового оборудования.

Прокуратура намерена дать оценку работе контролирующих органов.