Самара, 10 ноября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. 1785 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 149 668 случаев заражения этой инфекцией. При этом всего в области скончались 4893 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 30 таких пациентов констатировали за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе справились с инфекцией 111 061 человек, в том числе 987 человек победили вирус за минувшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 9 ноября в Самарской области за сутки выявили 1783 носителя коронавируса.