Сеул, , 14:26 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин впервые за последние два года примет участие в телевизионном ток-шоу «Разговор с гражданами», которое будет транслироваться в прямом эфире на канале KBS TV. Об этом 10 ноября сообщает представительница администрации главы государства Пак Кён Ми.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, южнокорейский лидер обсудит с гражданами страны вопросы преодоления пандемии коронавируса и повышения уровня жизни.

В студии будут присутствовать около 200 человек, прошедших полную вакцинацию. Ещё 100 человек, которые не были полностью вакцинированы, примут участие в ток-шоу по видеосвязи.

Известно, что шоу состоится 21 ноября в 19:10 по местному времени и продлится 100 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, Мун Чжэ Ин пообещал до конца своего президентского срока сделать всё возможное для возвращения к обычной повседневной жизни и восстановления экономики.

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