Красногорск, 10 ноября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2862 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 10 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба минздрава Удмуртии Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 477 977 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составило уже 547 843.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 10 ноября число жертв COVID-19 составило 55 человек.