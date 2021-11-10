Красногорск, 10 ноября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 55 человека. Такие данные следуют из статистики, приведенной 10 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днем ранее, 9 ноября, в Подмосковье был обновлен максимум смертей от COVID-19 — тогда 62 человека стали жертвами коронавируса.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Московской области скончался 9 296 человек.