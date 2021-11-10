Иркутск, 10 ноября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 10 ноября, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5773 человек, причём 31 из них добавили в сводку минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 127 489 человек (рекордные +559 за сутки). Госпитализированы 4932 (-120 за сутки).

Выздоровели 107 952 пациента (+134 за сутки).Ещё 503 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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