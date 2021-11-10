Чита, 10 ноября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 10 ноября 2021 года, за минувшие сутки общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 80 920, (+369 за сутки).

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Вместе с тем 68 050 пациентов (+264 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1715 человек (+14 за сутки). Это в два раза больше, чем накануне.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 192 находятся в тяжёлом состоянии (-11 за сутки), 75 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-7).

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