Москва, 10 ноября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Специалисты управделами президента России выбрали ёлку, которая станет главным новогодним украшением Соборной площади Кремля, сообщила 10 ноября пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Елка

«Поиски проводились несколько месяцев в лесничествах Подмосковья и среди десятка претенденток победила именно 90-летняя новогодняя красавица из Щёлковского района», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, высота ели «составила около 28 м, диаметр ствола — 56 см, а размах нижних ветвей — порядка 10 м».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за эпидемии коронавирусной инфекции детских представлений в Кремле в 2020 году не было, однако елку на Соборной площади решили поставить.