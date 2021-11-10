Автор сериала «Игра в кальмара» рассказал об альтернативной концовке
Нью-Йорк, США, 10 ноября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Автор сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк рассказал об альтернативном финале первого сезона шоу. Об этом 10 ноября сообщает портал Screen Rant.
«На самом деле мы разрывались между двумя разными сценариями финала. Был один альтернативный финал, где Ки Хунсадился в самолет и улетал», — сказал Хван Дон Хёк. Он добавил, что команда проекта постоянно задавала себе следующие вопросы: действительно ли главный герой, стремясь к своему счастью, решает встретиться с семьёй, и соответствует ли такая концовка посланию, которое создатели сериала хотели передать зрителям.
«Мы пришли к выводу, что на вопрос, который мы хотели предложить (зрителям — ИА REGNUM), невозможно ответить, если он улетит на самолете, — пояснил режиссёр, — вопрос на который мы хотим получить ответ: почему мир стал таким, какой он сейчас?».
Ранее Хван Дон Хёк подтвердил, что Netflix дал «зелёный свет» производству второго сезона «Игры в кальмара». При этом он отметил, что пока рано говорить о сроках премьеры продолжения сериала.