Астрахань, 10 ноября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Астраханской области 10 ноября подтверждено 257 новых случаев заражения коронавирусом — на семь больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 69 тыс. 93 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1511 человек.

За весь период 2078 человек скончались. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,98.