Киев, 10 ноября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Ситуация на границе Польши и Белоруссии находится в центре внимания высшего военно-политического руководства Украины. Президент постсоветской республики Владимир Зеленский 10 ноября созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

President.gov.ua Заседание СНБО

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Анонсируя мероприятие, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил прессе, что 9 ноября «было два больших совещания» — «в главном управлении разведки министерства обороны, затем — большое совещание у президента». Нынешнее совещание на уровне СНБО — третье с начала недели.