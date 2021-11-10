Барнаул, 10 ноября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 10 ноября прививки от коронавируса получили 860 666 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил 8759 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Из общего числа привитых 90 896 жителей региона получил первую прививку (всего +3424 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 748 954 человек (+4429 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 20 816 ревакцинированных (+888 за сутки).

Напомним, что для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно.

Как сообщалоИА REGNUM, в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 060 663 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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