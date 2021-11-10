Уфа, 10 ноября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Организациям общественного питания разрешили работать в ночное время в Башкирии. Соответствующий указ 9 ноября подписал глава республики Радий Хабиров.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимнее кафе

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Согласно документу, в республике снят запрет на работу ресторанов, баров, кафе и других подобных объектов с 23:00 до 6:00 часов. Также разрешается в ночное время в этих организациях проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.

Кроме этого, в регионе дети теперь могут очно посещать организации дополнительного образования.

Как пояснили в пресс-службе республиканского правительства, в Башкирии сохраняется требование по отмене, а при невозможности, по переносу на более поздний срок проведения запланированных в регионе мероприятий с числом участников более 30 человек либо с участием представителей иностранных государств и субъектов РФ. Исключение составляют случаи, предусмотренные настоящим указом, законодательством о выборах и референдумах, а также решением республиканского оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса.

В пресс-службе также сообщили, что посещать кафе и рестораны (при количестве посадочных мест 50 и более) в республике, можно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 либо справки о перенесенном в течение шести месяцев заболевании либо справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-19, представляемой вместе со справкой об отрицательном ПЦР-тесте.