Липецк, 10 ноября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Липецкой области 10 ноября подтверждено 406 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Chitazdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Всего на территории региона было выявлено 66 тыс. 667 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 58 тыс. 949 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 508 — за последние сутки.

За весь период скончались 2170 человек. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.