Барнаул, 10 ноября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 10 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6 571 человека, причём рекордные 32 из них, судя по данным оперативного штаба, внесены в сводку за минувшие сутки.

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Опять поставлен рекорд по суточному числу зараженных — 511. Такого не было за всю историю пандемии. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 93 534 человека.

Вместе с тем, новый вирус победили 65 047 человек (+435 за сутки). Тяжелобольных в крае насчитывается 835 (+12 за сутки), из них 302 подключены к аппаратам ИВЛ (-4 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (19 696 человек, +61 за сутки) и ОРВИ (64 623 человека, +445 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за последние сутки их стало больше на 62 (всего 2441). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 10 570 за минувшие сутки (+2414).

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