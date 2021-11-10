Челябинск, 10 ноября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Свердловской области предложили ввести систему QR-кодов в общественном транспорте. С такой инициативой выступили уральские бизнесмены. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-президент областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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По его словам, предприниматели опасаются, что сотрудники предприятий могут заразить коллег. Многие из них добираются до работы на общественном транспорте. В таких местах риск заражения коронавирусом крайне велик. Будет ли направлена такая инициатива направлена губернатору Свердловской области, неизвестно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, замгубернатора Павел Креков на брифинге 9 ноября заявил, что систему QR-кодов в транспорте вводить не планируют.