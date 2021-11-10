Оренбург, 10 ноября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 403 новых заражения коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя. Об этом сообщает 10 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С конца марта 2020 года общее число выявленных носителей коронавируса составило 93 452. Выздоровели 79 209 человек, в том числе 217 оренбуржцев — за последние сутки.

В COVID-центрах на сегодняшний день лечение получают 2178 человек. Состояние 723 пациентов медики оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 183 человека, еще 1490 пациентов находятся на кислородной поддержке.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 2796 человек. За последние сутки зарегистрировано 24 летальных исхода. Стоит отметить, это максимальный показатель суточной смертности от коронавирусной инфекции в Оренбуржье.

Напомним, глава минздрава региона Татьяна Савинова заявила об улучшении эпидситуации в регионе и снижении числа госпитализаций, в связи с чем коечный фонд для пациентов с COVID-19 начнут сокращать.