Москва, 10 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Два субъекта Северо-Кавказского федерального округа названы в числе отстающих по удельным темпам вакцинации. В список аутсайдеров попали Карачаево-Черкесия и Северная Осетия. Об этом сообщил 9 ноября на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Кроме этих двух республик, в числе отстающих были также названы Тульская, Кемеровская и Ростовская области. В среднем по России в настоящее время темпы вакцинации составляют 400 человек на 100 тыс. населения в сутки. Выше всего этот показатель в Калмыкии, Тюменской, Пензенской, Липецкой и Кировской областях, на Чукотке, в ХМАО и Приморском крае.

По данным главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, в республике привиты от коронавируса более 136 тыс. человек. Население региона составляет свыше 465 тыс. человек. В Северной Осетии число привитых, как сообщили в минздраве РСО-Алании, превышает 170 тыс. человек при численности населения республики более 693 тыс. человек.