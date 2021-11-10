Саранск, 10 ноября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались cемь человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев.

Скончались четверо женщин в возрасте от 50 лет до 81 года и трое мужчин в возрасте от 67 до 88 лет.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 777 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 ноября в регионе выявили 166 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 163 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 33 406 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4793 человека.

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