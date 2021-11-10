Псков, 10 ноября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников привился от COVID-19. Об этом глава региона сообщил 10 ноября 2021 года в своем Instagram и призвал подписчиков последовать его примеру.

Instagram.com/m.v_007/ Губернатор Михаил Ведерников вакцинировался от COVID-19

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«Состояние отличное! Настрой тоже! Делайте прививки. Защитите свое здоровье», — написал глава региона.

Ведерников перенес болезнь в легкой форме в декабре 2020 года, он лечился амбулаторно.

На данный момент в Псковской области первым компонентом вакцины привито 219 383 человека, из них 1449 псковичей вакцинировались за прошедший день. Полностью завершили вакцинацию 204 581 житель, в том числе 1178 за минувшие сутки. Ревакцинировалось — 15 312 местных жителя, в том числе 486 за 9 ноября. В настоящий момент в Псковской области использовано 83% поступившей вакцины.