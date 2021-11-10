Кемерово, 10 ноября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Кемеровской области работает «горячая линия» для поддержки бизнеса во время пандемии. Она заработала на базе центра «Мой бизнес» на фоне ситуации с коронавирусом и введением ограничительных мероприятий для борьбы с распространением инфекции, работе по организации проверки QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщил телеграм-канал блока экономического развития правительства региона.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

«Начиная с 10 ноября до конца года на телефоне горячей линии будут консультировать специалисты центра «Мой бизнес» ежедневно с 8:30 до 17:30 (кроме субботы и воскресенья). Телефон для звонков предпринимателей: 8−923−600−39−15. Также получить консультацию можно по телефону Центра 8−3842 — 77−88−70», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, с15 ноября на территории Кемеровской области посещать общественные места можно будет только при предъявлении QR-кода или справки о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, который действителен 72 часа.