Ставрополь, 10 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Ставропольском крае из-за роста заболеваемости COVID-19 возникла необходимость в создании новых мест в ковидных госпиталях. Власти региона рассматривают возможность разворачивания ковидных коек на территории коммерческих объектов. Об этом по итогам заседания оперативного штаба 9 ноября сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

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«Пока в крае не достигнут достаточный охват вакцинацией, пока мы не пришли к коллективному иммунитету — приходится решать вопросы расширения коечного фонда для COVID-пациентов. Поручил проработать пути для разворачивания дополнительных «ковидных» коек на базе коммерческих объектов», — написал глава субъекта РФ в своем Instagram.

При этом, по словам Владимирова, новые койки для пациентов с COVID-19 будут создаваться там, где имеется возможность для безопасного размещения пациентов, врачей, оборудования.

Напомним, ранее власти региона уже рассматривали возможность размещения ковидных коек в новых торговых центрах, которые построены, но пока не открыты.

По данным оперштаба на 10 ноября, на Ставрополье в настоящее время проходят лечение от COVID-19 19 322 пациента, между тем для оказания помощи в госпиталях создано всего около 5 тыс. мест. На конец октября их занятость составляла 93%.

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