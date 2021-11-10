Вологда, 10 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Вологде из-за ковида закрыли на карантин 35 групп в 23 детских садах и 50 классов в 22 школах. Об этом на своей станице «Вконтакте» сообщил мэр города Сергей Воропанов.

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«Кроме того, три ребенка находятся в городском роддоме, 21 ребенок — в детской областной больнице», — сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 38 058 человек.