Пенза, 10 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки выявили еще 394 носителя коронавируса. Соответствующие данные по состоянию на 10 ноября опубликованы общероссийским оперативным штабом.

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Накануне в регионе заболели 390 человек. За все время наблюдения в Пензенской области зарегистрировали 84 030 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 59 311 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 26 человек.

От COVID-19 скончались 3774 пациента, из них 28 — за минувший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в поликлиниках Пензы привиться от коронавируса и гриппа можно с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00, в субботу и воскресенье — с 08:00 до 13:00.

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