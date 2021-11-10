Калуга, 10 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 210 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на информацию федерального штаба от 10 ноября. Днём ранее, 9 ноября, в регионе было зарегистрировано 208 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 54 953 человек, 51 860 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли семь человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 908 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.