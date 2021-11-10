Тюмень, 10 ноября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 349 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Pixabay.com Коронавирус

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Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил аналогичное число случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 10 ноября коронавирусом заразился 74 231 человек, выздоровели 59 419 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 10 ноября в регионе скончались 2487 пациентов с COVID-19 (на 11 человек больше, чем днём ранее).