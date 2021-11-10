Петрозаводск, 10 ноября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Республике Карелия за минувший день выявили 301 носителя коронавируса SARS-CoV-2, что на семь человек больше, чем днем ранее. Об этом 10 ноября сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

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По его словам, среди новых зараженных есть 33 инфицированных ребенка. Из числа новых носителей 293 человека (97,3%) не были вакцинированы от коронавируса.

В настоящий момент в ковидных стационарах Карелии получают лечение 1004 пациента, в состоянии средней тяжести — 928 человек, в тяжёлом — 73, и все они, как подчеркнул Охлопков, не были привиты. Врачи борются за жизнь троих крайне тяжёлых больных. На данный момент в республике свободны 14,5% коронавирусного коечного фонда.

Всего с начала пандемии в Карелии заразился коронавирусом 77 681 местный житель, в том числе 9064 ребёнка (11,67% от общего числа зараженных). Выздоровели с начала пандемии 73 207 человек, в том числе 8537 детей, а за последние сутки — 279 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1026 человек. За последние сутки зарегистрированы еще пять летальных исходов. Продолжают лечение 3448 пациентов.