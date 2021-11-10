Салехард, 10 ноября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 10 из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 10 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял аналогичное число случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 10 ноября 55 635 заражений коронавирусом. Выздоровели 51 255 человек, 792 пациента с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).