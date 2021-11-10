Чебоксары, 10 ноября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Чувашии чуть подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и зафиксированы очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В Батыревском районе Чувашии завершается строительство врачебной амбулатории

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

По сведениям на 10 ноября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 39 606 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки заразились 182 человека. Число вновь выявленных случаев заражения коронавируса увеличилось на четыре.

Выздоровели в республике ещё 164 пациента, общее число вылечившихся в Чувашии достигло 34 671 человека. В целом доля переболевших ковидом составляет 87,54%.

Пандемия унесла жизни 2935 жителей республики, из них за последние сутки скончались 16 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Шыгырданы на средства программы модернизации первичного звена здравоохранения завершается строительство второй врачебной амбулатории, которая будет обслужить 2 тыс. жителей.