Ялта, Крым, 10 ноября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Ялтинский городской суд отправил под стражу на два месяца жителя Ялты, ранее задержанного силовиками по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

AJC1 Шпионаж

По информации «Крыминформа», арестованный — бывший депутат Ялтинской городской думы второго созыва. Издание уточняет, что 8 ноября 2021 года на внеочередном заседании гордумы было принято решение о прекращении полномочий данного депутата.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября центр общественных связей ФСБ России распространил сообщение о задержании в Ялте украинского шпиона — гражданин России.