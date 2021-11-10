Самара, 10 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Вопрос компенсации денежных средств по безлимитным проездным прорабатывают в Самаре. Об этом 10 ноября сообщили сотрудники департамента транспорта Самары в социальной сети.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажиры выходят из автобуса

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«В связи с вводом дистанционного обучения для учащихся и студентов с октября месяца, прошу рассмотреть вопрос о компенсации денежных средств по безлимитному проездному за октябрь месяц», — обратился к чиновникам в социальной сети местный житель.

Сотрудники министерства транспорта Самары ответили, что сейчас этот вопрос прорабатывается.

«Проработаем вопрос, посмотрим, что можно сделать», — ответили они, сообщив, что этот вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании оперативного штаба.

Сообщается, что пока решение не принято и находится в процессе обсуждения.