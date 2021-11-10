Москва, 10 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В тендере на развитие информационного корпоративного портала Минэкономразвития России приняли участие шесть компаний и физлиц. За время борьбы начальную цену снизили с 26,02 млн рублей до 20 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM It

В тендере приняли участие компании и ИП из Москвы, Санкт-Петербурга и Пермского края. Победителем признано пермское ООО «Студия «Реактив», которое выразило готовность оказать услуги за 20 млн рублей. При этом среди участников были желающие выполнить работу и за 17,98 млн рублей, но они не прошли в лидеры по другим параметрам.

По данным ЕГРЮЛ, студия из Перми была учреждена в июне 2005 года. Средняя численность работников — почти 20 человек, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Владелец — директор Алексей Кулигин. По открытым данным, компания ранее выступала исполнителем свыше 20 госконтрактов на общую сумму более 65 млн рублей. При этом почти четверть из них была с министерством правительственных информационных коммуникаций Пермского края.

Работы по развитию интернет-портала министерства должны быть выполнены до 31 августа 2022 года. Контракт находится в стадии «подписания поставщиком».

Напомним, также IT-тендер объявил и Росреестр. За более чем 1,5 млрд рублей победителю предстоит предоставить услуги, связанные с единым государственным реестром недвижимости.