Ижевск, 10 ноября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 10 ноября прививку от коронавируса сделали 569 216 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Minzdrav.tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Второй компонент препарата получили 361 522 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 5563 жителя республики. 3540 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 103 063 человека. За минувшие сутки число ревакцинированных граждан в республике не изменилось. Поставка данной вакцины ожидается в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 ноября в республике провели 2 045 348 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4154 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 3467 исследований.

Читайте также: Жители Удмуртии сдали больше 4 тыс. тестов на коронавирус за день