Ижевск, 10 ноября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 15 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано 17 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались девять женщин в возрасте от 49 до 89 лет и шесть мужчин в возрасте от 45 до 92 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2983 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 ноября в регионе выявили 384 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 387 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 68 037 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 8755 жителей. За сутки количество активных носителей вируса снизилось почти на 200 человек.

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