Ижевск, 10 ноября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 10 ноября выявили 384 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 387 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 68 037 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 23 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 71 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 570 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 56 299 человек. Скончались 2983 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 15 летальных случаев. Накануне скончались 17 жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8755 жителей. За сутки количество активных носителей вируса снизилось почти на 200 человек. Из числа получающих лечение 7542 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1294 человека — в состоянии средней степени тяжести, 479 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии разработают единую форму документа о медицинском отводе от вакцинации COVID-19 на срок до 30 дней и более длительный период. Медицинское заключение на срок до 30 дней можно получить у своего участкового терапевта в случае наличия признаков простуды, повышенной температуры тела или при обострении хронических заболеваний.

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