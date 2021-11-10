Кемерово, 10 ноября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 2550 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 14 366 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 66 836 случаев заражения коронавирусом, 62 785 человек выздоровели, 1501 пациент скончался.