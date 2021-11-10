Джакарта, , 10:55 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии направило в провинцию Западный Калимантан помощь в размере 500 млн индонезийских рупий, сообщает CNN Indonesia.

Наводнение в Индонезии Kurier.at

Наводнение длилось две недели и не утихает до сих пор. В результате наводнения погиби три человека.

Агентство отправило материально-техническую помощь и оборудование правительству округа Синтанг в виде 504 пакетов готовой еды, 501 упаковки с гарниром, 300 матрасов, 300 одеял, 5000 защитных масок, палаток для беженцев и лодок.

В результате наводнения пострадали 140 468 жителей Индонезии.

По последним данным, уровень воды увеличился примерно на 5−7 см.

Как сообщало ИА REGNUM, оползень, произошедший в регионе Сукабуми в Индонезии, привел к изолированию пяти сельских районов.

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