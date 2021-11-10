Москва, , 10:48 — REGNUM Новый сервис по записи детей в кружки и секции на портале госуслуг появился у жителей 13 регионов России, сообщает 10 ноября сайт правительства РФ.

Занятия в спортшколе СШОР 15

Такая возможность появилась у жителей Архангельской, Амурской, Белгородской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ульяновской, Рязанской, Смоленской, Омской областей, а также республик Адыгея, Карелия и Алтай.

Как пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, доступ к сервису получили жители тех регионов, где имеется техническая готовность.

«Воспользоваться ей могут те, у кого есть подтверждённая учётная запись на портале госуслуг, где собрана сейчас информация о кружках и секциях 13 регионов. У граждан есть возможность сравнивать их между собой и подбирать на карте наиболее близкие к дому», — рассказал зампред правительства.

Он уточнил, что в ближайшее время список регионов может расшириться, а до конца 2021 года услуга станет доступна по всей стране.