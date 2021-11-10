Бильбао, Испания, 10 ноября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В испанском городе Баракальдо (провинция Бискайя) полиция задержала 53-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на владельца заведения и посетителя с острым предметом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нападение

Как сообщает полиция, в ходе конфликта мужчина нанёс своим оппонентам серьезные травмы.

Пострадавшие с многочисленными порезами на теле были эвакуированы в больницу Cruces.