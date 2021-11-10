Пенза, , 10:36 — REGNUM В Пензенской области за последние 15 лет производство прудовой рыбы выросло в 40 раз. Несмотря на отсутствие крупных водоемов, отрасль рыболовства в регионе успешно развивается, заявил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Рыба (сс) wiggijo

В регионе товарную рыбу производят более 120 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, свыше 20 сельскохозяйственных потребительских кооперативов и обществ с ограниченной ответственностью.

По объемам производства товарной рыбы Пензенская область находится в числе лидеров среди регионов Приволжского федерального округа, констатировал Симонов.

Средневолжским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству по состоянию на 1 октября 2021 года заключено 147 договоров о предоставлении участков для организации товарного рыбоводства. Также проведено 12 аукционов на право заключения договоров пользования рыбоводным участком на 25 лет. Между предпринимателями предстоит определить границы 143 новых рыбоводных участков, добавил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии будут выращивать и перерабатывать форель. Новое рыбоводческое производство запущено в Урупском районе. Компания будет выращивать до 50 тонн рыбы в год.

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